Синоптик Позднякова предупредила москвичей об опасном уровне УФИ в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в столичном регионе ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения (УФИ). Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

Она напомнила, что защита при ультрафиолетовой радиации (УФР) требуется при УФ индексе выше 3. Согласно расчетам, с 24 по 27 мая днем в Москве и области индекс УФИ достигнет отметки 5. В связи с этим в полуденные часы лучше избегать солнечных лучей, прикрывать кожу, пользоваться солнцезащитными очками или находиться в тени, сказала она. Позднякова добавила, что лучшее время для получения загара – с 09:00 до 11:00.

В пятницу, 24 мая, в Москве ожидается небольшая облачность без осадков. По прогнозам метеорологов, температура днем в городе будет в пределах 22–24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 762 миллиметра ртутного столба.