Жителям Москвы рассказали о погоде 24 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в последний рабочий день недели, 25 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в предстоящее воскресенье, 26 мая, москвичей ждет до 28 градусов тепла. По его словам, это будет самый жаркий день уходящей весны.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура верхнего слоя воды в Подмосковье за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов, поэтому в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, можно будет открыть купальный сезон.