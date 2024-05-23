Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 08:18

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Синоптик Шувалов предупредил о двух похолоданиях в Москве в конце мая

Москвичей предупредили о двух похолоданиях в конце мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В конце мая в Москве ожидаются две волны похолодания. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Четверг будет самым прохладным днем: с утра может быть 3–8 градусов тепла, днем ожидается 17–19 градусов", – рассказал синоптик.

Вторая волна похолодания придет в Москву в начале следующей недели. После теплых выходных в столице снова станет прохладно. Однако экстремальное понижение температур синоптик исключил.

Смена каждого циклона будет сопровождаться короткими дождями. Осадки, по словам Шувалова, будут незначительными.

Между тем в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в Москве ожидается до 26–28 градусов тепла. При этом ночные температуры еще не будут летними. В субботу осадков в столице не ожидается, а в воскресенье пройдут кратковременные дожди.

Похолодание ожидается в Москве 23–24 мая

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