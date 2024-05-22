Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве с 23 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среда, 22 мая, в Москве станет последним днем летней погоды. Уже 23 мая завершится период, когда средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 3–4 градуса, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столицу с северо-восточным ветром пришел антициклон, по периферии которого происходит адвекция холода.

Синоптик уточнила, что уже в четверг, 23 мая, температура на высоте около 1,5 километра опустится на 8–9 градусов. Это изменение окажет влияние на показатели приземной температуры воздуха.

К публикации синоптик прикрепила график, на котором демонстрируется, что в ночные часы температура будет понижаться. Максимально прохладная погода прогнозируется в ночь на пятницу. В это время в Подмосковье температура воздуха будет находиться в пределах 4–5 градусов тепла.

Фото: телеграм-канал "Погода с Татьяной Поздняковой (Метеоновости)"

Также на графике можно проследить, что в дневное время при ярком солнце воздух в столице не прогреется выше 20 градусов. Позднякова отметила, что такие показатели остаются на пару градусов ниже нормы. Однако уже в выходные дни, 25 и 26 мая, летнее тепло вновь установится в столичном регионе, уточнила она.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве в выходные превысит климатическую норму на 2–3 градуса. В субботу, 25 мая, в столице будет 25–26 градусов тепла, а в воскресенье, 26 мая, воздух прогреется до 23–28 градусов.