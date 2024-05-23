Синоптик Вильфанд: водоемы в Московском регионе прогрелись до 17 градусов

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Температура воды в водоемах Подмосковья поднялась до 17 градусов, а в Москве может быть еще выше. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Разница между температурой воды в Москве и Подмосковье, пояснил синоптик, обусловлена поступлением теплых вод в водоемы столицы.

"Длительный период теплой погоды, когда ночные температуры – 10–12 градусов, а дневные – 21–26, приводит к тому, что и вода достигает 20-градусной отметки, но раньше июня это вряд ли, конечно", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик напомнил, что в начале текущей недели температура воздуха в Московском регионе составляла около 11 градусов.

Между тем в предстоящие выходные в столице ожидается до 28 градусов тепла. Однако в начале следующей недели в городе пройдут дожди. Спустя некоторое время в Москву вновь вернется теплая погода.

