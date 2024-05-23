Синоптик Шувалов спрогнозировал до +28 градусов в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящее воскресенье, 26 мая, москвичей ждет до 28 градусов тепла, сообщил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, это будет самый жаркий день уходящей весны.

Синоптик рассказал, что во второй половине недели жителей столицы ждет "синоптическое дежавю". Он пояснил, что сейчас в Москве идет череда антициклонов, первый из них пришел 16–17 мая, выправив погоду на летнюю. Затем был один день с дождем, а после пришел новый антициклон.

"Нынешний антициклон продержится до воскресенья. Причем если сегодня-завтра и в субботу у нас +20...25 градусов, то в воскресенье, перед тем как случится приход очередного антициклона, температура может повыситься до +26...28 градусов", – сказал Шувалов.

В начале следующей недели прогнозируется повторение предыдущей ситуации – снова пройдут дожди и возможны грозы. Затем придет новый антициклон, который продержится еще 4–5 дней. До конца мая москвичей в целом ждет солнечная и сухая погода, сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что температура верхнего слоя воды в Подмосковье за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов, поэтому в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, можно будет открыть купальный сезон.

В то же время в конце мая в Москве ожидаются две волны похолодания. Четверг, 23 мая, стал самым прохладным днем. Днем ожидается 17–19 градусов. Вторая волна похолодания придет в Москву в начале следующей недели. После теплых выходных в столице снова станет прохладно. Однако экстремальное понижение температур исключается.