Синоптик Позднякова: предстоящие выходные можно провести у водоемов Подмосковья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура верхнего слоя воды в Подмосковье за неделю повысилась на 10 градусов и достигла 16 градусов, поэтому в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, можно будет открыть купальный сезон. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"22 мая солнце светило на столичном небосводе более 16 часов. Максимальная температура воздуха, несмотря на адвекцию холода в средней тропосфере, достигла 23–24 градусов. А почва прогревалась до 40–43 градусов. И вода в водоемах Подмосковья стремительно прогревается", – отметила она.

По словам синоптика, температура воды в Истринском водохранилище и Москве-реке составляет около 16 градусов, а в прудах и карьерах она еще более теплая.

"Так что предстоящие выходные можно провести у водоемов: и позагорать, и открыть купальный сезон", – написала метеоролог.

Ранее гидрометцентр Краснодарского края сообщил, что море в Сочи прогреется до комфортной температуры для купания лишь в июле из-за дождей и недостаточной температуры воздуха. Как утверждают синоптики, на данный момент температура воды в море достигает примерно 16–17 градусов. По прогнозам специалистов, быстро прогреться море не успеет, так как в регионе ожидаются дожди.

