Водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели начали готовить водоемы к открытию купального сезона. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания", – информировал он.

В ходе работ водолазы соберут со дна водоемов мусор и травмоопасные предметы. Обследование проводится в несколько этапов. В одном этапе принимают участие около 40 спасателей.



Сейчас специалисты удаляют бытовой и природный мусор, а также осматривают береговые лини. Очистка водоемов пройдет в мае.

Безопасность на воде в течение года обеспечивают 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Акватория Москвы-реки и внутренние водоемы контролируются 25 поисково-спасательными и одной пожарной станцией.

До конца апреля на 270 столичных водоемах заменят около тысячи знаков безопасности. Специалисты ГУП "Мосводосток" поменяют зимние информационные щиты "Выход на лед запрещен!" на летние "Купаться запрещено!". При этом с открытием купального сезона будут установлены знаки "Место купания".

