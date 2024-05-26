МЧС предупредило москвичей о высокой пожароопасности с 27 по 29 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 27 по 29 мая в Москве прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим москвичам напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем в условиях жары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве может составить 29 градусов. По словам метеоролога, 28 мая температура повысится до 27 градусов, 29 числа – до 28 градусов, а 30 мая – до 29 градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

