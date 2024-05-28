Грозовые дожди накроют Москву в выходные

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Неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями ожидается в Москве в выходные дни. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, передает телеканал "360".

Синоптик напомнил, что в конце мая в столичный регион пришла 30-градусная жара, и такая погода продержится всю рабочую неделю.

Во вторник, 28 мая, ожидаются рекордные 26–27 градусов. Это будет самый теплый день с начала весны. Шувалов подчеркнул, что к середине недели станет еще теплее – столбики термометров поползут вверх и достигнут 29 градусов.

Температура станет более щадящей в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня. Столбики термометров опустятся до 23–25 градусов. Это произойдет за счет того, что прогремят послеполуденные грозы.

"Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями", – заключил синоптик.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет.

До этого сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

Прогнозируемая температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы, уточнил он. Такие значения могут побить рекорд, который был установлен 31 мая в 2007 году. Тогда, по словам синоптика, столбики термометров достигли показателя в плюс 31,7 градуса.