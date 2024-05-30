Бесплатную воду начали раздавать на транспортных объектах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жителям Москвы бесплатно раздают воду на объектах столичного транспорта из-за жары. Об этом Дептранс Москвы сообщил в телеграм-канале.

По информации ведомства, граждане могут получить воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также раздача производится на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные ворота и Северные ворота.

Перевозчик МТППК выдает воду на Ленинградском вокзале, а также на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. ЦППК предлагает стаканчики с водой на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Кроме того, раздача организована на станциях Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная и Мытищи.

В Дептрансе добавили, что жители могут найти кулеры с водой и одноразовые стаканчики на борту электросудов. А в поездах, экспресс-автобусах и терминалах "Аэроэкспресс" комфортную температуру поддерживают системы климат-контроля.

Также в департаменте указали, что специалисты следят за температурой воздуха и при необходимости скорректируют список станций. Более того, на эскалаторах в метрополитене запущены звуковые объявления с советами для граждан в жару. Если человек почувствовал себя плохо в подземке, необходимо воспользоваться колоннами экстренного вызова для получения медпомощи, предупредили там.

Ранее сообщалось, что Российские железные дороги (РЖД) после тестирования охлаждающих в жару туманов на Восточном и Павелецком вокзалах рассмотрят вопрос о запуске таких систем на других транспортных объектах России. Так, на Восточном системы туманообразования расположены при входе в здание вокзала, а на Павелецком – при выходе на первую платформу.