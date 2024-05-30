РЖД пообещали подумать над запуском охлаждающих туманов на других вокзалах РФ

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РЖД после тестирования охлаждающих в жару туманов в Москве рассмотрят вопрос о запуске таких систем на других вокзалах страны, сообщили в компании РИА Новости.

Ранее такая система в тестовом режиме заработала на двух столичных вокзалах – Восточном и Павелецком.

На Восточном системы туманообразования для охлаждения и увлажнения воздуха расположились при входе в здание, а на Павелецком – при выходе на первую платформу.

Ранее сообщалось, что в рамках развития беспилотного ведения поездов специалисты РЖД разработали алгоритмы, которые способны выявить зацеперов и определить девиантное поведение пассажиров на платформах. Эти системы позволят обеспечить общий контур безопасности в транспорте, заявил начальник департамента информатизации компании Кирилл Семион.