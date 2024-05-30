Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 12:01

Транспорт

РЖД пообещали подумать над запуском охлаждающих туманов на других вокзалах РФ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

РЖД после тестирования охлаждающих в жару туманов в Москве рассмотрят вопрос о запуске таких систем на других вокзалах страны, сообщили в компании РИА Новости.

Ранее такая система в тестовом режиме заработала на двух столичных вокзалах – Восточном и Павелецком.

На Восточном системы туманообразования для охлаждения и увлажнения воздуха расположились при входе в здание, а на Павелецком – при выходе на первую платформу.

Ранее сообщалось, что в рамках развития беспилотного ведения поездов специалисты РЖД разработали алгоритмы, которые способны выявить зацеперов и определить девиантное поведение пассажиров на платформах. Эти системы позволят обеспечить общий контур безопасности в транспорте, заявил начальник департамента информатизации компании Кирилл Семион.

"Мой район. Новости": Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД "Иволги 4.0"

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика