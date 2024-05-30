30 мая, 12:01Транспорт
РЖД пообещали подумать над запуском охлаждающих туманов на других вокзалах РФ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
РЖД после тестирования охлаждающих в жару туманов в Москве рассмотрят вопрос о запуске таких систем на других вокзалах страны, сообщили в компании РИА Новости.
Ранее такая система в тестовом режиме заработала на двух столичных вокзалах – Восточном и Павелецком.
На Восточном системы туманообразования для охлаждения и увлажнения воздуха расположились при входе в здание, а на Павелецком – при выходе на первую платформу.
Ранее сообщалось, что в рамках развития беспилотного ведения поездов специалисты РЖД разработали алгоритмы, которые способны выявить зацеперов и определить девиантное поведение пассажиров на платформах. Эти системы позволят обеспечить общий контур безопасности в транспорте, заявил начальник департамента информатизации компании Кирилл Семион.
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