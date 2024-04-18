РЖД с помощью ИИ начнут выявлять зацеперов на беспилотных поездах

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на платформах. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на начальника департамента информатизации РЖД Кирилла Семиона.

"Но кроме всего прочего, здесь обеспечивается и общий контур безопасности… Инфраструктурные системы, которые относят как к железнодорожной инфраструктуре к пути, так и к пассажирским обустройствам, то есть платформам, к вокзалам и ко всему остальному", – сказал он в ходе конференции по анализу данных и технологий DataFusion.

Глава департамента информатизации РЖД назвал это принципиальным соображением для обеспечения транспортной и физической безопасности. Семион отметил, что проект по выявлению зацеперов – это комплекс систем, который позволяет осуществлять беспилотное ведение состава, обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов.

Когда речь идет о пассажирах, нельзя допустить ошибки, потому что каждый процент промахов – это человеческие жизни, заключил глава департамента.

Ранее стало известно, что перевозки пассажиров на частично беспилотном поезде начнутся на Московском центральном кольце летом 2024 года. В конце марта РЖД уже подвели промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвертым уровнем автоматизации.