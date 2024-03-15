Путь к нейросетям: какие сервисы появятся в московском транспорте до 2030 года

В столичном транспорте к 2030 году увеличится число сервисов, работающих на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил Сергей Собянин. Например, появятся беспилотные поезда в метро и трамваи, а горожане начнут получать транспорт в зависимости от спроса на него. Подробнее об этих и других новшествах, запланированных на ближайшие шесть лет, читайте в материале Москвы 24.



Умный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва продолжит внедрять в городскую транспортную систему сервисы, основанные на нейросетях, к 2030 году их количество увеличится, сообщил Сергей Собянин.

"Среди них – системы с элементами беспилотного вождения – в первую очередь трамваев и поездов метро, это повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта; умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предиктивной (предсказывающей) аналитики", – объяснил мэр.



В будущем Москва станет лидером по развитию беспилотного транспорта . Планируется, что в период с 2024 по 2026 год в столице запустят первые в стране маршруты с трамваями без водителей. Уже к 2027-му значительной их частью будет управлять искусственный интеллект. В том же году в отдельных районах города перевозку начнут осуществлять беспилотные такси.



Кроме того, при помощи нейросетей общественный транспорт станут перераспределять на отдельных маршрутах, то есть пассажиры будут получать его в зависимости от спроса. Это поможет сократить время ожидания на остановках, подчеркнул Собянин.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вместе с тем предусмотрены еще два новшества. В частности, сервисы столичного транспорта внедрят в экосистемы ведущих отечественных компаний, а также в режиме онлайн можно будет выбрать оптимальную зарядную станцию для электробусов.





Сергей Собянин мэр Москвы Реализация нашей Транспортной программы сделает поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Улучшит экологию Москвы. И, конечно, придаст дополнительный импульс развитию экономики столицы.

Уже сегодня в столичном транспорте внедрены различные проекты на базе искусственного интеллекта. Например, пассажирам доступна оплата проезда по биометрии. Помимо того, работают система видеонаблюдения с возможностью распознавать лица, а также виртуальный помощник Александра, которая помогает горожанам разобраться в пересадках, билетной системе и многом другом.

Кроме того, в приложении "Метро Москвы" пассажиры могут отслеживать загруженность вагонов подземки. "Удобный сервис позволяет увидеть на платформе, в какой вагон лучше всего садиться. Этой функцией с запуска в 2020 году воспользовались уже около 200 миллионов раз", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Связь Москвы и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До 2030 года продолжится модернизация транспортной инфраструктуры между Москвой и Московской областью. Среди приоритетов, по словам Сергея Собянина, – сделать так, чтобы пассажирам стало еще удобнее подъезжать к станциям диаметров и метро.

"Мы продолжим развивать сеть перехватывающих парковок, чтобы жители Московской области могли бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт, – к 2030 году планируем обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках в столице и области", – сообщил мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Получат продолжение интеграция билетных систем Москвы и Московской области, в том числе на Ярославском и Павелецком ж/д направлениях, и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта.

За последние годы были открыты четыре диаметра наземного метро, которые помогли обеспечить бесшовные поездки между столицей и областью. Появились единые тарифы, способы оплаты, а также требования к безопасности и комфорту. В Московской области уже три года действует карта "Тройка". К настоящему моменту ей воспользовались более 67 миллионов раз.

Кроме того, в Московской области появились 140 километров выделенных полос. Это позволило улучшить перевозки на смежных маршрутах наземного транспорта, заключил мэр.

