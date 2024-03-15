Москвичи около 200 млн раз посмотрели загруженность вагонов метро с 2020 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры московского метро около 200 миллионов раз воспользовались функцией просмотра загруженности вагонов с 2020 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Удобный сервис позволяет увидеть на платформе, в какой вагон лучше всего садиться. Этой функцией с запуска в 2020 году воспользовались уже около 200 миллионов раз", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Посмотреть загруженность вагонов можно на экранах, которые установлены на станциях БКЛ. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Позже его планируют внедрить и на других линиях.

Ранее стало известно, что все 430 станций метро Москвы, МЦК и МЦД оснастили единой навигацией, такую систему начали разрабатывать еще в 2013 году. Благодаря такой навигации ориентироваться в городском транспорте стало проще и удобнее.



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