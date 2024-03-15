15 марта, 11:45Город
Систему "Умный поезд" внедрили на участке МЖД в Покровском-Стрешневе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На пересечении Светлого проезда с Московской железной дорогой (МЖД) в районе Покровское-Стрешнево в Москве внедрили систему "Умный поезд", позволяющую обнаруживать препятствия на переезде. Об этом сообщается на сайте РЖД.
"На малоинтенсивном переезде без дежурного работника установлена система распознавания посторонних предметов, которая в режиме онлайн сигнализирует диспетчеру об обнаружении в контрольной зоне переезда препятствия", – говорится в сообщении.
В момент, когда поезд оказывается на участке, локомотивной бригаде передается информация о наличии предмета столкновения. Это позволяет бригаде заранее принять необходимые меры для исключения нештатной ситуации.
Помимо интеграции системы, на МЖД реализуют комплекс и других мер. Он включает обслуживание и ремонт поездов, а также внедрение передовых технологий.
До этого специалисты сформировали 17 противоразмывных поездов для защиты железнодорожной инфраструктуры МЖД. В состав поездов вошли вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами, инструментами и механизмами. Также все локомотивные бригады и работники путевого комплекса прошли консультации о порядке действий в случае обнаружения размыва железной дороги.
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