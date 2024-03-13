В РЖД ожидают достройки почти всех ВСМ в течение ближайших 10–15 лет

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Почти все проекты по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) планируется выполнить в течение ближайших 10–15 лет. Об этом рассказал в ходе выступления в Госдуме глава РЖД Олег Белозеров, пишет ТАСС.

"По срокам – четко выверяем по участкам, по тому, как и куда нам нужно было бы двигаться", – отметил он.

Как сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев, самой первой российской ВСМ станет Москва – Санкт-Петербург, за ней последуют ВСМ Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань. На эти цели только в текущем году планируют привлечь 21,7 миллиарда рублей внебюджетных средств.



Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что запустить движение по первой ВСМ смогут к 2029 году. Владимир Путин уточнял, что первый маршрут пройдет через Тверь и Великий Новгород.

В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали