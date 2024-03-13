13 марта, 14:12Транспорт
В РЖД ожидают достройки почти всех ВСМ в течение ближайших 10–15 лет
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Почти все проекты по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) планируется выполнить в течение ближайших 10–15 лет. Об этом рассказал в ходе выступления в Госдуме глава РЖД Олег Белозеров, пишет ТАСС.
"По срокам – четко выверяем по участкам, по тому, как и куда нам нужно было бы двигаться", – отметил он.
Как сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев, самой первой российской ВСМ станет Москва – Санкт-Петербург, за ней последуют ВСМ Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань. На эти цели только в текущем году планируют привлечь 21,7 миллиарда рублей внебюджетных средств.
Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что запустить движение по первой ВСМ смогут к 2029 году. Владимир Путин уточнял, что первый маршрут пройдет через Тверь и Великий Новгород.
В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали
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