РЖД показали города прохождения ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: youtube.com/Скоростные магистрали

РЖД показали города, через которые пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Помимо конечных точек, там будет 14 станций, передает РИА Новости.

Так, ВСМ пройдет через станции Петровско-Разумовская, Новая Тверь, Рижская, Логовежь, Великий Новгород, Зеленоград-Крюково, Обухово-2, Валдай, Жаровская, Высоково, Садва, Выползово, Горки, Тигода.

В материале добавили, что протяженность ВСМ составит 679 километров, время в пути между конечными точками – 2 часа 15 минут. Дорогу планируют полностью запустить в 2028 году.

Ранее Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о начале возведения московского участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. Мэр назвал магистраль важнейшей для Москвы и Петербурга.

До этого Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Он уточнил, что власти осуществили доработку для запуска проекта ВСМ, в связи с чем работа по ее возведению начнется с сегодняшнего дня.

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут