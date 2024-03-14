Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля.



"Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены", – сказал он в ходе видеоконференции.

По словам российского лидера, власти государства провели доработку для необходимого запуска проекта ВСМ, поэтому работа по ее строительству начинается с сегодняшнего дня (14 марта). Также Путин пожелал всем успехов и поблагодарил участников встречи за проделанную подготовительную работу.

В ходе церемонии глава РФ заявил, что новая железнодорожная магистраль пройдет по территории 6 регионов страны, где проживают около 20% населения.

Также Сергей Собянин доложил Путину о начале возведения московского участка ВСМ. Первой остановкой маршрута станет городской вокзал в Зеленограде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустить движение поездов смогут уже через 5 лет.

"Мой район. Новости": жители и гости Москвы смогут доехать до Петербурга за 2 часа