14 марта, 15:48Транспорт
Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщается на сайте Кремля.
"Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены", – сказал он в ходе видеоконференции.
По словам российского лидера, власти государства провели доработку для необходимого запуска проекта ВСМ, поэтому работа по ее строительству начинается с сегодняшнего дня (14 марта). Также Путин пожелал всем успехов и поблагодарил участников встречи за проделанную подготовительную работу.
В ходе церемонии глава РФ заявил, что новая железнодорожная магистраль пройдет по территории 6 регионов страны, где проживают около 20% населения.
Также Сергей Собянин доложил Путину о начале возведения московского участка ВСМ. Первой остановкой маршрута станет городской вокзал в Зеленограде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, запустить движение поездов смогут уже через 5 лет.
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