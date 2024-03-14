ВСМ Москва – Санкт-Петербург пройдет по регионам с 20% населения РФ – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Более того, глава государства дистанционно участвует в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

На станции Крюково в Зеленограде, где расположится один из вокзалов ВСМ, находится Сергей Собянин. В Сосновом бору Ленинградской области находятся гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Во вступительном слове президент обратил внимание на важность обоих проектов. Он отметил, что проект ВСМ обсуждался давно. Сейчас же Россия полностью готова к его реализации в экономическом, технологическом и финансовом смыслах.

"Магистраль пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживают около 30 миллионов человек. Это порядка 20% всего населения России", – отметил Путин.

По его словам, в дальнейшем магистрали такого типа свяжут между собой и другие регионы. Проект от Москвы до Санкт-Петербурга Путин назвал флагманским.

Между тем гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что российский поезд для ВСМ можно будет запускать в составе из 8 или 16 вагонов. Эскизный вариант для поезда, который будет курсировать по магистрали, уже выбран и утвержден, добавил он.

В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что сейчас концессионное соглашение о строительстве ВСМ проходит согласование правительства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что движение по ВСМ Москва – Санкт-Петербург можно запустить через 5 лет. Он отметил, что срок в пять лет отсчитывается с 2024 года. За это время, по его словам, по трассе можно запустить полноценное движение.



ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году