Проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга может войти в новый транспортный нацпроект

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Проект высокоскоростной железной дороги (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга может войти в новый национальный проект "Транспорт". Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в беседе с ТАСС.

"Вторая часть национального проекта привязана к общественно значимому результату его реализации", – сказал он.

По его словам, проект ВСМ нельзя начинать, если еще не проработан вопрос финансирования. Однако он позволит расти двум огромным агломерациям РФ, а также освободит путь на Мурманский транспортный узел, который даст дополнительное грузовое движение.

Предполагается, что проект будет очень капиталоемким. Предварительная стоимость ВСМ может составить 1,7 триллиона рублей, подчеркнули в издании. На данный момент, сказал Савельев, в национальный проект включены лишь шесть федеральных проектов, но их количество может меняться.

Национальный проект может быть рассчитан до 2030 года, сказал министр транспорта. По его словам, такая дата была выбрана из-за определенного бюджетного цикла.

Ранее стало известно, что инфраструктура для ВСМ от Москвы до Петербурга может появиться в районе станции метро "Рижская", где кроме двух станций метро проходит три маршрута Московских центральных диаметров.

Сейчас Россия и Белоруссия разрабатывают проект строительства аналогичной магистрали от Москвы до Минска.

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"