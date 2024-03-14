Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о начале возведения московского участка высоко­скоростной железнодорожной магистрали Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург (ВСМ-1).

Встреча состоялась в режиме видеоконференции. Собянин вышел на связь с докладом с московского городского вокзала на МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Он будет первой остановкой высокоскоростных поездов ВСМ-1.

Мэр назвал магистраль важнейшей для Москвы и Петербурга, отметив, что она соединит две агломерации с миллионами людей, которые часто ездят из города в северную столицу и обратно.

"Это, конечно, и деловая активность, как вы сказали, туризм, это просто другое качество жизни и другая экономика, что немаловажно. Владимир Владимирович, вы открывали МЦД-3, который идет как раз в сторону Санкт-Петербурга, до Зеленограда из Москвы. И когда мы строили МЦД-3, мы сразу делали заделы под ВСМ. Уже серьезные заделы сделаны", – сказал Собянин.

Со слов мэра, в Зеленограде есть вокзал, который, по сути дела, является частью вокзала ВСМ, первая остановка будет проходить именно здесь. Собянин указал, что уже сейчас можно приступать к работе.

Вместе с тем мэр пообещал выполнить все поручения, которые были даны на совещании под руководством президента по проекту. Собянин также заявил, что старт строительства ВСМ представляет собой начало новой истории российских железных дорог, правда уже на современном высокотехнологичном уровне.

Обращаясь к Путину, Собянин вспомнил его слова на совещании в Пышме о том, что после реализации данного проекта начнется новая транспортная реальность в российском государстве. Это позволит объединить миллионы людей, подчеркнул мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что ВСМ-1 протяженностью 679 километров свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России. На этих территориях проживают порядка 40,2 миллиона человек, что составляет 27% населения государства.

После реализации проекта время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти в два раза – с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Из Зеленограда до Северной столицы можно будет добраться менее чем за два часа, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно проектной задумке, на маршруте ВСМ-1 появится 16 остановок. Из них четыре будет на территории Москвы: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Сами вокзалы реконструируют, а в общей сложности на четырех столичных вокзалах новой магистрали обеспечат возможность пересадки на 14 станций метро и МЦД. Кроме того, продолжили в пресс-службе, специалисты создадут пересадки на наземный городской транспорт.

Максимальная скорость движения на территории Москвы составит до 200 километров в час, а от Зеленограда до Санкт-Петербурга – до 400 километров в час. В целях запуска ВСМ-1 будет сформирован новый отечественный подвижной состав.

В свою очередь, Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Президент уточнил, что власти осуществили доработку для запуска проекта ВСМ, в связи с чем работа по ее возведению начнется с сегодняшнего дня.

Российский лидер также пожелал всем успехов и поблагодарил участников встречи за проделанную подготовительную работу.

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург