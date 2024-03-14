Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Кольцевая линия столичного метрополитена перевозит около 1,2 миллиона граждан в будние дни, а также соединяет почти семь из 10 железнодорожных вокзалов в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Уникальное сочетание истории и современности: Кольцевой линии метро – 70 лет. Каждая ее станция – объект культурного наследия регионального значения и памятник расцвета архитектуры сталинского ампира", – заявил он.

Мэр напомнил, что на Кольцевой линии всегда использовались новейшие технологии. Так, в 1950-х годах именно здесь впервые появился автоинформатор, в 1960-х – система автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС), а в 1970-х годах машинисты стали работать без помощников.



На данный момент на Кольцевой линии метро пассажиры могут доехать до нужной точки на современных поездах "Москва-2020", благодаря которым интервал между составами в часы пик сократился до полутора минут, а во время испытаний был достигнут рекорд в 80 секунд.



"Здесь полностью обновлены автоматика и телемеханика движения поездов", – уточнил Собянин.

Ранее Собянин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что улучшение транспортной системы способствует развитию территорий и бизнеса. Так, он привел в пример БКЛ, указав, что экономическая отдача с момента строительства этой линии составила 2,1 триллиона рублей. При этом до 2035 года в бюджеты на разных уровнях должно поступить 7,2 триллиона рублей, уточнил мэр.



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