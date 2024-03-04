Собянин: построим Троицкую линию метро до 2027 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Троицкую линию столичного метрополитена планируется построить до 2027 года, сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам мэра, в ближайшие годы в Москве также начнут активно работать над реализацией проекта Рублево-Архангельской линии. Кроме того, он рассказал, что в городе будет построено 265 километров новых дорог.

Собянин обратил внимание, что в прошлом году была завершена работа сразу на нескольких крупных объектах, в том числе на Большой кольцевой линии, которая состоит из 31 станции.

Мэр напомнил, что в 2023 году было запущено движение по МЦД-3 и МЦД-4, что позволило увеличить пассажиропоток электропоездов на рекордные 33 и 21% соответственно.

"Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки 1,3 миллиона человек. Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей", – подчеркнул он.

Собянин также добавил, что в прошлом году было открыто южное направление МСД. Трасса стала одной из трех наиболее востребованных дорог Москвы, заметил градоначальник. Ежедневно по ней проезжают 400 тысяч машин, уточнил он.

В сентябре прошлого года в столице открыли движение по проспекту Багратиона. По словам Собянина, благодаря новой магистрали время в пути от МКАД до "Москва-Сити" сократилось в три раза.

Мэр сделал акцент на том, что улучшение транспортной системы способствует развитию территорий и бизнеса. Всего экономическая отдача с момента строительства БКЛ составила 2,1 триллиона рублей. При этом до 2035 года в бюджеты на разных уровнях должно поступить 7,2 триллиона рублей, резюмировал он.

Ранее Собянин сообщил о программе модернизации и развития транспортной системы столицы, которая запланирована до 2030 года. По словам мэра, на сегодняшний день Москва является лидером по темпам развития рельсового каркаса в Европе. Он уточнил, что во время разработки программы развития транспортного комплекса город опирался на мнение местного населения.



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