Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первый год работы Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) горожане совершили по ней свыше 340 миллионов поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Мегапроект, реализованный за рекордные десять лет. Крупнейшее подземное метрокольцо в мире протяженностью 70 километров. Новое сердце Московского метро", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, БКЛ сделала город ближе для всех москвичей. Новые маршруты позволяют сэкономить до 45 минут в день. Более 10% поездок на БКЛ совершают новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом.

Мэр Москвы отметил, что Большая кольцевая линия была спроектирована так, чтобы по максимуму разгрузить историческую Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро.

"Задача была решена более чем успешно. Разгрузка на участках метро составила около 23%. А это значит – больше свободных мест и личного пространства для миллионов людей, которые ежедневно спускаются в метро", – добавил Собянин.

На БКЛ задействованы около 100 современных поездок "Москва-2020" отечественного производства. Они бесшумные и просторные, в вагонах установлены интерактивные схемы, а также USB-зарядки у каждого сидения.

Кроме того, новая линия поспособствовала развитию прилегающих территорий. Так, с 2013 по 2030 годы общий объем частных инвестиций в строительство технопарков, торговых и офисных центров, кварталов современного жилья составляет около 5,2 триллиона рублей.

В этом году БКЛ выйдет на самоокупаемость, так как дополнительные налоговые доходы московского бюджета превысят расходы на возведение станций и прокладку тоннелей.

"И, наконец, Большая кольцевая линия – это перспективы развития метро на десятилетия вперед. Два новых радиуса – Троицкая и Рублево-Архангельская линии – строятся уже сегодня. По третьему Бирюлевскому радиусу идут подготовительные и проектные работы", – подчеркнул мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил всех специалистов, вложивших свои силы, знания и частичку души в строительство нового сердца Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что шестой сервисный центр Московского транспорта заработал на Большой кольцевой линии, для обслуживания работают три окна обслуживания на выходах № 3–4 станции "Сокольники" БКЛ.

До этого Собянин рассказал, что в Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, на финишной прямой – станция "Университет Дружбы Народов". По словам градоначальника, на этой станции уже завершен монтаж уникального панно.

Новый вестибюль появится между выходами № 1 и 2–3 на станции "Домодедовская"