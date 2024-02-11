На Кольцевой линии метро в Москве сократили интервалы между поездами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы между поездами на Кольцевой линии московского метро сократили до минимума благодаря обновлению автоматики и телемеханики движения составов.

Составы в пиковые часы будут приезжать на 15–22 секунды быстрее после сокращения интервалов движения поездов. Так, если раньше на Кольцевой линии в пиковые часы вагоны прибывали с 90-секундным интервалом, то сейчас – за 80 секунд.

"Поезда приходят на станцию чаще, в вагонах появляется больше свободных мест, а значит, поездки пассажиров становятся еще комфортнее", – уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом новая отечественная автоматика и телемеханика движения поездов проявила свою надежность и работу без сбоев во время испытаний. Таким образом благодаря обновлению систем метрополитен сможет обеспечить большой запас провозной способности на многие десятилетия вперед, заключили на сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, а на финишной прямой уже находится строительство станции "Университет Дружбы Народов". Также мэр отметил, что в Москве идут работы по улучшению Большой кольцевой линии (БКЛ).

При этом Собянин отметил, что на станции БКЛ "Рижская" идет установка эскалаторного тоннеля второго вестибюля. Эскалатор, по его словам, станет одним из самых длинных в московском метро.



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