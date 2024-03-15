Все станции столичного метро, МЦК и МЦД оснастили единой навигацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все 430 станций метро Москвы, МЦК и МЦД оснастили единой навигацией, такую систему начали разрабатывать еще в 2013 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Благодаря такой навигации ориентироваться в городском транспорте стало проще и удобнее, указали в департаменте. Главным источником обратной связи с ведомством являются жители столицы, поэтому власти вводят нововведения с учетом пожеланий москвичей.

В Дептрансе перечислили, что появилось в транспорте для комфорта пассажиров:

указатели станций БКЛ и МЦК оснастили обозначением направления движения поездов: по часовой или против часовой стрелки;

понятные пиктограммы вместо слов;

порядковые номера для каждого выхода из метро, МЦК и МЦД, а также для названий прилегающих улиц;

обозначения на схемах метро станции пересадок с одинаковым названием в виде одного круга.

Со слов заммэра столицы Максима Ликсутова, столичные власти постоянно анализируют пассажирский опыт, чтобы создавать указатели более понятными.

"Оцениваем эффективность навигационных решений и внедряем наиболее успешные практики, чтобы поездки становились еще комфортнее", – сказал он.

Между тем стало известно, что в метро Москвы на указателях, которые ведут к лифтам, появились обозначения ближайших выходов и пересадочных станций. До этого на навигационных элементах в столичной подземке были лишь выходы, которые ведут к эскалаторам и лестницам.