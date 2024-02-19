Более 120 светоотражающих элементов навигации установили в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На улицах Москвы появилось свыше 120 светоотражающих элементов навигации, которые помогают ориентироваться на наземных пересадках между станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Новые навигационные знаки имеют ряд преимуществ:

понятные для каждого пиктограммы стрелок и номера линий;

видны в темноте благодаря специальному материалу;

не нарушают внешний облик Москвы и не мешают движению пешеходов;

расположены отдельно от других дорожных знаков.

"Мы установили специальные светоотражающие знаки на 19 наземных пересадках между станциями рельсового каркаса, чтобы сделать их еще удобнее. Теперь пассажирам стало еще проще ориентироваться", – заключил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в этом году более чем на 150 пересадочных станциях метро и МЦК появится новая напольная навигация. По словам Ликсутова, указатели создадут из специального пластика, который будет наноситься на напольное покрытие при высокой температуре. Ориентироваться по ним удобно и просто, отметил он.

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