19 февраля, 09:16Город
Более 120 светоотражающих элементов навигации установили в столице
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На улицах Москвы появилось свыше 120 светоотражающих элементов навигации, которые помогают ориентироваться на наземных пересадках между станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Новые навигационные знаки имеют ряд преимуществ:
- понятные для каждого пиктограммы стрелок и номера линий;
- видны в темноте благодаря специальному материалу;
- не нарушают внешний облик Москвы и не мешают движению пешеходов;
- расположены отдельно от других дорожных знаков.
"Мы установили специальные светоотражающие знаки на 19 наземных пересадках между станциями рельсового каркаса, чтобы сделать их еще удобнее. Теперь пассажирам стало еще проще ориентироваться", – заключил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что в этом году более чем на 150 пересадочных станциях метро и МЦК появится новая напольная навигация. По словам Ликсутова, указатели создадут из специального пластика, который будет наноситься на напольное покрытие при высокой температуре. Ориентироваться по ним удобно и просто, отметил он.
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