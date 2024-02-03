Более 5 тыс новых городских и домовых указателей установят в Москве к концу 2024 года

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

До конца 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства установят более 5 тысяч новых домовых и городских указателей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил Бирюков, в Москве продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 113 тысяч новых указателей. По словам заммэра, в этом году запланирована установка почти 1,5 тысячи городских указателей и свыше 3,6 тысячи домовых.

Бирюков также напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют единому стандарту. По его словам, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

Также заммэра отметил, что в этом году продолжится проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого будут установлены 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на всех автовокзалах столицы появилась единая система навигации. По его словам, с 2021 года более 350 указателей разместили на пяти современных автовокзалах города.