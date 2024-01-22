Единая навигация появилась на всех автовокзалах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Единая навигация появилась на всех автовокзалах столицы, сообщает телеграм-канал Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, с 2021 года более 350 указателей разместили на пяти современных автовокзалах города. Например, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.

В здании сделали понятную схему этажей, обозначили их определенным цветом и применили фирменный шрифт. Кроме того, зал ожидания, комната матери и ребенка, кафе и камера хранения багажа обозначаются специальными пиктограммами.

"Еще мы обновили 340 указателей в метро. На них добавили обозначение нового автовокзала. А чтобы найти к нему дорогу от метрополитена стало еще проще, установили временную уличную навигацию", – говорится в публикации ведомства.

Автовокзал Красногвардейский открылся в декабре 2023 года. По словам Сергея Собянина, ежедневно с него будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы РФ. Первый рейс отправился 31 декабря, он поехал по маршруту Москва – Новомосковск.

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