Новая схема маршрутов разработана для столичных автовокзалов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве разработана новая схема маршрутов для автовокзалов. Теперь направления стало проще выбирать. Об этом рассказали в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На единой схеме отмечены все автовокзалы и ключевые направления. Каждому автовокзалу присвоили свой цвет", – отмечается в сообщении.

По данным транспортно ведомства, пассажиры могут рассмотреть все маршруты конкретного автовокзала, а также найти любой населенный пункт для путешествий. Кроме того, в разделе с полезной информацией находятся новости столичного транспорта и рекомендации.



телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что новые схемы находятся на всех автовокзалах Москвы. Теперь пассажиры могут больше узнать о том, в какие города и регионы можно добраться из Москвы на автобусах.

Ликсутов подчеркнул, что туристический потенциал автопутешествий и их комфорт развивается в соответствии с поручением Сергея Собянина.

"Сегодня столичные автовокзалы – одни из лучших в Европе по уровню комфорта для пассажиров", – сказал заммэра.

Приобрести билеты на все направления автовокзалов можно онлайн в приложении "Метро Москвы" и на сайте метрополитена.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, что свыше 400 рейсов ежедневно отправляются со столичных автовокзалов. Они следуют по 170 маршрутам. Самой большой популярностью у москвичей пользуются автовокзалы — "Саларьево" и "Центральный". Летом ежедневно с каждого из них отправлялось более 3 тысяч человек.