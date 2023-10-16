Собянин рассказал о планах создания московского городского вокзала Царицыно

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после реконструкции Царицынский рынок на Каспийской улице и рассказал о планах создания московского городского вокзала Царицыно, который находится вблизи от рынка.

"Соединим сейчас метро и платформу МЦД (МЦД-2. – Прим. ред.) подземным переходом. Здесь будет современный вокзал. В конце 2025 года все сделаем. Предстоят большие работы", – отметил градоначальник.

Также мэр Москвы напомнил о проведении реконструкции Замоскворецкой линии метро, путей МЦД. В настоящее время создается развязка между метро и МЦД. Он подчеркнул, что была реконструирована торговая инфраструктура рынка. Собянин заметил, что строящийся узел в районе Царицынского рынка приобретет другой вид и станет удобнее для пассажиров и жителей.

В свою очередь, заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони сказал, что полная реконструкция вокзала Царицыно завершится к 2025 году. На новом вокзале создадут полностью крытые платформы, добавил Тони.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что Царицынский рынок находится недалеко от одного из крупнейших транспортных узлов Москвы – будущего московского городского вокзала, в состав которого входят станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и МЦД-2. Для безопасной и комфортной пересадки для пассажиров возвели новые железнодорожные платформы, организовали перехватывающие плоскостные парковки, открыли дополнительный выход, установили навесы над входами метро, а также благоустроили прилегающую территорию.

Специалисты реконструируют станцию метрополитена "Царицыно" и одноименную станцию МЦД-2. Также будет построен подземный распределительный вестибюль, соединенный с тоннелем, который ведет к станции метро "Царицыно". При этом пересадку между МЦД-2 и метро организуют в теплом контуре. Эксперты ожидают, что в 2025 году пассажиропоток транспортного узла "Царицыно" увеличится до 142,2 тысячи человек в сутки.

Решение о реконструкции Царицынского рынка было принято в октябре прошлого года. Работы начались в январе 2023 года и завершились в сентябре текущего года. В ходе был полностью обновлен фасад рынка, входные группы оснастили раздвижными дверями. Здание обустроили для маломобильных посетителей. Также специалисты укрепили несущие конструкции, полностью обновили кровлю здания. В самом здании заменили наружные и внутренние инженерные системы, а также полы. Помимо этого, были дополнительно установлены системы кондиционирования, громкоговорящей связи, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Объект подключен к системе "Безопасный город". На рынке создали регулируемую систему отопления, современную систему вентиляции и дымоудаления.

При модернизации рынка была изменена планировка здания. Средняя площадь одного торгового объекта выросла почти в 2,5 раза – с 9 до 22 квадратных метров, а полезная площадь рынка – на 5%. Для арендаторов торговых точек арендная ставка не изменилась. В технической зоне появился гардероб и санузлы с душевыми кабинами. Для продавцов создали новую унифицированную форму. Для покупателей на рынке обустроили зону фуд-корта, детскую игровую зону и комнату матери и ребенка.

Также в здании оборудовали лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, разгрузочную, цеха подготовки продукции. На прилегающей территории площадью 9,5 тысячи квадратных метров провели благоустройство. Помимо этого, был отремонтирован фасад гостиницы, примыкающей к рынку. Предполагается, что после модернизации Царицынский рынок сможет принимать до 200 тысяч посетителей в месяц.

Ранее Собянин рассказал, что в течение этого сезона преобразились или на финальную стадию работ вышли пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. По его данным, среди транспортных объектов – 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метро, четыре городских вокзала, 11 станций Московских центральных диаметров.

Мэр подчеркнул, что столица благоустраивает территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружная, Рижский, Ростокино и Тимирязевская в этом году.

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