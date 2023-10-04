Территорию возле городского вокзала Тимирязевская благоустроят в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Разворотную площадку для автобусов и перехватывающую парковку достроят возле московского городского вокзала Тимирязевская в августе 2024 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Вместе с этим там завершат реконструкцию двух подземных пешеходных переходов. По его словам, после ввода объектов в эксплуатацию там существенно повысится комфорт пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой. Кроме того, это позволит улучшить логистику и разделит транспортные потоки, уточнил Бочкарев.

Специалистам также предстоит возвести порядка двух километров подъездных дорог и пешеходный переход "сухие ноги" от дома 19б до дома 21б на улице Яблочкова. Проект реализован более чем наполовину.

"В настоящее время ведутся работы по прокладке новых и переустройству существующих инженерных сетей, строительству южного подземного пешеходного перехода и улично-дорожной сети", – уточнил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что специалисты проводят мероприятия в условиях плотной застройки района. В рамках благоустройства прилегающей территории они намерены выложить газоны площадью почти один гектар, а также высадить 55 деревьев и более 600 кустарников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году мероприятия по благоустройству завершились или еще идут на территориях вблизи девяти станций столичного метро. Речь идет о станциях "Свиблово", "Медведково", "Планерная", "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово", "Физтех" и "Нижегородская".

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