Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение этого сезона преобразились или на финальную стадию работ вышли пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Об этом заявил Сергей Собянин.

По его данным, среди них – 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метро, четыре городских вокзала, 11 станций Московских центральных диаметров. Кроме того, ремонтируются два путепровода, строятся три шумозащитных экрана, обустраиваются 22 локальных объекта улично-дорожной сети.

В частности, столица благоустраивает территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружная, Рижский, Ростокино и Тимирязевская в этом году. Данные транспортные хабы объединяют станции метрополитена и железной дороги.

"Везде делаем удобные пешеходные маршруты, парковочные места, дополнительное освещение", – цитирует градоначальника портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, специалисты также убирают под землю провода, разбивают газон, высаживают кустарники и деревья. Где возможно, создаются скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Отмечается, что при помощи благоустройства создаются безопасные условия для пешеходов и пассажиров. Столичные вокзалы становятся комфортными пространствами, в которых удобно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

Работники организуют пешеходные маршруты, зоны отдыха, парковочные места и дополнительное уличное освещение. Общая площадь работ в 2023 году составила 31,76 гектара.

Работы завершены у вокзала Окружная, говорится в сообщении. Вдоль Локомотивного проезда создали большую видовую зону с местами для отдыха, качелями и лавочками в окружении кустарников, цветников и деревьев.

Кроме того, рядом появилась площадка для выгула собак. Между тем автомобилистам стало удобнее подъезжать к станциям, для этого соединили Нововладыкинский и Сигнальный проезды и создали подъезд к выходу с МЦД.

Также основные работы закончили рядом с городским вокзалом Тимирязевская. Там между улицей Яблочкова и торговым центром "Тимирязевский" организовали сквер и пешеходную зону. Здесь расположилось зеленое пространство в экостиле с качелями и злаковыми цветниками.

Подчеркивается, что около детского сада на улице Яблочкова привели в порядок пространство для обучения детей правилам дорожного движения и отремонтировали три игровые площадки. На месте народных троп между улицей Яблочкова и путями железной дороги проложили пешеходный маршрут с покрытием из экологичного материала. Там подготовили лавочки, цветники, кустарники и современное освещение.

По информации портала, благоустройство территорий у городских вокзалов Рижская и Ростокино завершится до конца октября. На месте гаражей на проспекте Мира будет сквер со скейт-парком, спортивной и детской площадками с безопасным покрытием и новым оборудованием.

На всех четырех объектах убрали под землю линии электропередачи, обновили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные фонари и остановки, проложили дополнительные водосточные сети. Помимо этого, специалисты разбили газоны и высадили деревья.

Всего у городских вокзалов в этом году сделают восемь детских площадок, три площадки для дрессировки собак, три спортивные площадки и скейт-парк, заключили на сайте.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". Второй этап благоустройства территории планируют реализовать в 2024 году.

До этого мэр объявил о завершении работ по благоустройству Боровского парка в ТиНАО. По его словам, специалистам удалось все новое вписать в ландшафт парка. Также были сохранены деревья, кустарники.

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