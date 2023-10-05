Собянин рассказал, как преобразился Боровский парк в ТиНАО после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о завершении работ по благоустройству Боровского парка в ТиНАО. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Работы проводили в два этапа. В прошлом году сделали зоны отдыха, пешеходные и велосипедные маршруты, скейт-площадку и веревочный городок. Привели в порядок природный ручей, у него обустроили декоративный каменный лабиринт", – написал мэр Москвы.

Собянин рассказал, что в этом году в Боровском парке на пустых полянах специалисты установили современные комплексы для воркаута. Кроме того, была создана площадка для игры в футбол и баскетбол, а также оборудован игровой комплекс для детей и выделена зона для выгула собак.

По словам мэра, специалистам удалось все новое вписать в ландшафт парка. Также были сохранены деревья, кустарники. По существовавшим в парке тропинкам выложили сеть насыпных дорожек.

Накануне заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на северо-востоке столицы завершилась реконструкция Лианозовских прудов. Он подчеркнул, что были приведены в порядок каскадные системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов и водопропускного канала между ними.

Бирюков добавил, что на Нижнем пруду специалисты создали новую береговую полосу, а также укрепили откосами из камня, втопленного в бетон. Помимо этого, на пруду реконструировали берега по сторонам пешеходного мостика, заменили облицовку опор сооружения. А на открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья выложили дно и стенки камнем, втопленным в бетон.

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