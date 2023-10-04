Собянин: более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог

На востоке столицы в этом году реализовали больше десятка интересных проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

В Косине-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. По словам мэра, москвичи любят это место для прогулок и отдыха, но ему не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок.

Благоустройство позволило восполнить эти пробелы. Лесную зону не тронули, работы провели за ее пределами или на уже существовавших площадках. На центральной аллее парка появились новые дорожки и большие качели с навесами.

В северной части парка можно отдохнуть на поляне с шезлонгами или заняться йогой, поиграть в футбол или позаниматься на уличных тренажерах. Для детей создали современную игровую площадку с комплексом в виде корабля, веревочным городком и качелями.

Там же, в Косине-Ухтомском, благоустроили прибрежную территорию Белого и Черного озер. Возле последнего на месте старого футбольного поля появился новый спортивный кластер с многофункциональными площадками.

Со стороны Заозерной улицы организовали пляжную зону с шезлонгами, площадкой для пляжного волейбола и детской площадкой. Между озерами проложили комфортный пешеходный маршрут, обновили смотровую площадку, сделали уютные локации для отдыха и детскую площадку.

Еще один проект в этом районе – парковая зона вблизи улицы Медведева. Там реконструировали два пешеходных моста через реку Рудневку. На границе природной территории привели в порядок детские и спортивные площадки, а также обустроили новые. Отремонтировали дорожки, установили опоры освещения.

В Новогирееве последние годы идет благоустройство парка на Зеленом проспекте, включая территорию возле памятников "Скорбящим матерям" и "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане". Работы ведутся поэтапно. В этом сезоне появились новые детские площадки, спортивные зоны и места для прогулок. Привели в порядок и территорию у мемориального комплекса.

Преобразилась Новокосинская улица. Теперь, въезжая в район, можно увидеть арт-объект в виде шара. Его дизайн выбирали сами москвичи в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

На площади перед домом 31 по Городецкой улице реконструировали фонтан. Он стал "сухим", то есть не имеет видимой чаши: вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Вечером включается подсветка.

Еще один "сухой" фонтан сделали между домами 12 и 14 на Новокосинской улице. Там же установили уличные тренажеры и игровые площадки, рассчитанные на детей разных возрастов.

От Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров обустроили удобный пешеходный маршрут. Там отремонтировали две старые площадки для выгула собак и построили две новые. Установили дополнительные опоры освещения.

На месте пустыря в районе Соколиная Гора сделали пространство для игр и спорта. Также благоустроили территорию возле районного центра "Янтарь" в Преображенском. Там появились зоны тихого отдыха с качелями и скамейками, игровой и спортивный комплекс, столы для игры в шахматы и настольный теннис.

На месте народных троп проложили удобные дорожки, разбили газоны, установили систему освещения. Там обустроили парковку для велосипедов и самокатов. Теперь это часть крупной зоны отдыха, в которую входят Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк. По обновленному пешеходному маршруту длиной более километра можно добраться от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

Летом появился пешеходный маршрут со спортивной зоной между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе. Теперь жители Новокосина и Реутова могут с комфортом добираться до станции метро "Новокосино". Также появились две площадки для выгула собак.

Благоустроили жилой квартал в границах Мартеновской улицы и проспектов Федеративный и Зеленый в Новогирееве. Также в порядок привели территорию Центра поддержки семьи и детства "Горизонт" на улице Вешняковской, доме 6А, в Вешняках.

Там расположились четыре площадки с игровыми комплексами, различными видами качелей, батутами и развивающими модулями, многофункциональное поле и зона с гимнастическим комплексом, уличными тренажерами и турниками, а также площадка для изучения ПДД.

На Вольной улице в районе Соколиная Гора появилась "Аллея памяти". Это мемориальная зона с обелисками в память о воинах – работниках Авторемонтного завода № 1 "Аремз" и Московского завода тепловой автоматики, погибших в годы ВОВ.

Еще зеленее стал партер Главной улицы в районе Восточном. Возле досугового центра организовали площадку с тренажерами. По просьбам жителей реконструировали фонтан.

По словам Сергея Собянина, все эти проекты приносят большую пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке столицы.

Ранее во вторник, 3 октября, Сергей Собянин осмотрел ход работ на "Новаторской". В ходе визита мэр сообщил, что основные строительные работы на Троицкой линии метро планируется завершить до конца 2024 года.



Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро