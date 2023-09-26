Протяженность линий метро в Москве выросла в 1,7 раза за последние 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Протяженность линий Московского метрополитена за последние 12 лет увеличилась в 1,7 раза. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Начиная с 2011 года в столице ведется активное строительство новых линий и станций метро. За это время с учетом реконструкции Каховской линии и создания Московского центрального кольца в городе введено 235,8 километра линий и открыто 114 станций", – заявил он

Вместе с тем на территории столичного метрополитена построили 11 электродепо. В них обслуживают и ремонтируют подвижные составы.

Бочкарев добавил, что строительство московского метро продолжается. Сейчас в городе прокладывают Троицкую и Рублево-Архангельскую линии, а также строят участок Сокольнической линии до станции "Потапово".

Ранее исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о планах властей города продлить маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы Подмосковья. Речь шла о продлении диаметров в сторону Ярославской, Тульской, Калужской и других областей. Для реализации проектов городу потребуется одобрение со стороны правительства РФ.



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