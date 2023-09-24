Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 75% услуг сервисных центров Московского транспорта можно получить удаленно, сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он уточнил, что горожанам не нужно ездить в сервисные центры, чтобы пополнить баланс "Тройки", зарегистрироваться в такси-системе КИС "АРТ", оформить пропуск на грузовой автомобиль и также далее. По словам Ликсутова, важнейшие услуги сосредоточены в телефоне пассажира, что помогает сэкономить время.

"Например, проконсультироваться по большинству транспортных вопросов можно круглосуточно у чат-бота Александры. Также часть услуг можно найти в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и "Парковки России", – отметил Ликсутов.

Ранее он рассказал, что свыше 12,4 тысячи пассажиров оформили персональные карты "Тройка". С начала этого года поступило более 1 400 заявок. Самыми популярными цветами стали черный и белый.

Тестирование виртуальной карты "Тройка" началось в столичном метро