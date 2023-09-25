Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году работы по благоустройству завершились или еще идут на территориях вблизи девяти станций столичного метро. О том, как они преображаются, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Создаем удобные пешеходные и транспортные маршруты к новым станциям метро и обновляем территории рядом с давно существующими", – написал мэр.

Он уточнил, что работы идут или уже прошли в районе следующих станций подземки:

"Свиблово";

"Медведково";

"Планерная";

"Пыхтино";

"Аэропорт Внуково";

"Яхромская";

"Лианозово";

"Физтех";

"Нижегородская".

В рамках работ специалисты обновляют тротуары, заменяют дорожное покрытие, устанавливают дополнительные элементы освещения, а воздушные линии убирают под землю.

Также проводится озеленение, обустраиваются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак. Например, у станций "Пыхтино" и "Физтех" в будущем появятся скейт-парки.

К настоящему времени полностью работы завершены у станций "Аэропорт Внуково" и "Яхромская". Также основной этап благоустройства завершился в районе "Лианозово", первый этап закончился на территориях вблизи "Пыхтино" и "Медведково".

Завершаются работы у станции метро "Свиблово". Также до конца года планируется закончить благоустройство у "Планерной" и "Нижегородской", а в следующем году – у "Физтеха".



Всего же по итогам текущего года планируется провести благоустройство территорий, расположенных вблизи примерно 60 транспортных объектов города, среди которых вокзалы, станции МЦД и БКЛ.

Ранее Сергей Собянин открыл новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. По словам мэра, его создавали с учетом пожеланий местных жителей. В частности, там, недалеко от станции метро "Зябликово", построили скейт-парк и памп-трек.



В Москве открылся парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки