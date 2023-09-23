Изображения знаковых моделей автомобилей украсили стену у завода "Москвич"

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Бетонную стену, тянущуюся вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" украсили граффити. Их посвятили моделям автомобилей и истории предприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, здесь размещены абстрактные рисунки, которые изображают процессы производства. Протяженность стены составляет 1,3 километра. Работы проходили в рамках благоустройства улицы Коломникова, территорий около станции метрополитена "Текстильщики" и культурного центра "Москвич".

"На улице Коломникова располагаются самая востребованная площадка "Технополиса" и завод "Москвич", на котором в прошлом году было возобновлено производство автомобилей", – напомнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

По его словам, оба эти места – символы города. Территорию решили благоустроить из-за увеличившихся пешеходных и транспортных потоков, сделав ее более комфортной и привлекательной для сотрудников предприятий.

Отмечается, что художественное оформление стены не только украсило пространство, но и подчеркнуло уникальность и значимость места. Знаковые модели "Москвича" созданы в стилистиках направлений искусства, характерных для времени их производства и продажи: соцреализма, нонконформизма, современного искусства, сурового стиля и других.

На сайте подчеркнули, что над эскизами работали эксперты и коллекционеры, которые следили за исторической правильностью рисунков. Фон украшен изображениями знаковых событий соответствующих эпох.

Уточняется, что на стене также есть QR-коды, позволяющие узнать об информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологиях, оптике, современных материалах, микроэлектронике, электронной аппаратуре, нанотехнологиях, высокотехнологичном производстве, медицинских технологиях и оборудовании, биофарме.

Перед тем, как украсить стену граффити, ее поверхность подготовили, выровняли и загрунтовали, говорится в сообщении. Эскизы переносили на нее в темное время суток при помощи проектора, контуры светового рисунка обводили и делали рядом с ними пометки о том, где находятся основные части изображения, а после этого раскрашивали.

Кроме того, на территории проложили почти 200 метров дополнительной дождевой канализации, расширили пешеходную зону, заменили покрытие на тротуарах и проезжей части.

Также на указанных территориях обновили систему освещения. Теперь там работают энергоэффективные фонари. В свою очередь, контрастное освещение предусмотрели на пешеходных переходах.

Помимо этого, скейт-парк и памп-трек построили в рамках благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Площадь скейт-парка составила 800 квадратных метров. Он поделен на зоны по уровню подготовки райдеров.

Благоустройство территории около КЦ "Москвич" завершили на юго‑востоке столицы