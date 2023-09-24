В Москве отреставрируют барельефы доходного дома усадьбы Салтыковых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Барельефы XVIII–XIX веков доходного дома усадьбы Салтыковых отреставрируют. На данный момент они находятся в мастерских Российской академии художеств, передает портал мэра и правительства Москвы.

Реставрацию проведет фонд академии. Исполняющий обязанности руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что один барельеф находится со стороны Никольской улицы, а два других – со стороны Богоявленского переулка.

"В настоящее время их бережно демонтировали и перевезли в реставрационные мастерские. После завершения необходимых работ барельефы вернутся на свое историческое место", – поделился Емельянов.

Здание не обладает статусом объекта культурного наследия, однако ценные элементы, в том числе барельефы, сохраняются под контролем Мосгорнаследия. Работники также восстановят исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века.

Доходный дом усадьбы Салтыковых находится по адресу: Никольская улица, дом 8/1, строение 1. Его возводили в несколько этапов. Сегодняшний вид дом приобрел к началу 60-х годов XIX века, когда все его части были объединены одним фасадом, оформленным в стиле эклектики.

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют памятник известному хирургу Александру Вишневскому, который расположен на Большой Серпуховской улице у дома 27. Его установили в 1951 году по проекту скульптора Сергея Коненкова и архитектора Василия Шалашова.

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