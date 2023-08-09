Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили мероприятия по реконструкции жилого дома в Мещанском районе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Здание расположено по адресу улица Трубная, дом 33.

"Объект был реконструирован в существующих габаритах, сохранив свое назначение в качестве жилого дома", – поделился руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, в ходе мероприятий специалисты сохранили объемно-пространственные характеристики дома и архитектурно-художественный облик главного фасада. Работники осуществили перестройку с демонтажем конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В пресс-службе добавили, что "дорожная карта" мероприятий по ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда ЦАО была создана из 192 зданий. Большинство из них имеют историческую ценность и подлежат реставрации. На сегодня специалисты осуществили работы по 124 объектам. Сейчас, продолжил Левкин, в центре Москвы остается еще 68 зданий, по которым проводятся соответствующие мероприятия.

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