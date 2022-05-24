Завершена реконструкция 10-го очистного сооружения в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили реконструкцию очистного сооружения в поселении Кленовском. Законченный проект стал 10-м в ТиНАО.

"Реконструированные сооружения в поселении Кленовском оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, а сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На очистном сооружении построили три аэротенка, три вторичных отстойника и здание механической очистки. Кроме того, объект оснащен новыми трубопроводами. В совокупности это позволяет проводить глубокую биологическую очистку сточных вод с удалением биогенных элементов. Дополнительно на сооружении есть обновленные системы очистки воздуха.

Петр Бирюков напомнил, что после образования ТиНАО специалисты провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, перешедших на баланс Мосводоканала. Были выявлены недостатки, в том числе применение устаревших технологий очистки или выработка ресурса технологического оборудования.

Помимо очистных сооружений в поселении Кленовском, такие объекты были обновлены в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский.

В феврале 2022 года сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 7,3 миллиарда рублей на модернизацию Люберецких очистных сооружений. Работы будут проводиться с целью внедрения безотходных технологий производства и снижения выбросов.