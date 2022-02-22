Собянин обозначил основные задачи в сфере развития инженерного хозяйства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин одобрил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2022 год. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании президиума правительства столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках заседания подвели итоги развития коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения в 2021 году. Модернизацией столичного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения правительство Москвы занимается совместно с сетевыми компаниями. Так, за минувший год построили и реконструировали около двух тысяч километров инженерных сетей, что позволило снизить их средний износ.

Значимыми событиями для инженерного хозяйства в 2021 году стали капремонт инженерных сетей на территории больницы имени Боткина и ряда других медучреждений, завершение двух этапов масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, реконструкция газопроводов-дюкеров "Тушинский" и "Рубцовский", строительство газораспределительного пункта "Ликовский", который позволит газифицировать поселения Филимонковское и Первомайское в ТиНАО, а также обустройство архитектурно-художественной подсветкой дома 14 на Тверской улице.

В части электроснабжения за минувший год построили и реконструировали 1 460 километров линий электропередач. Износ электросетей снизился на 16,5%.

В 2022 году в столице планируют построить и реконструировать 1 582 километра линий электропередачи, а также произвести реконструкцию подстанции "Баскаково" и подключить 19 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и 450 станций зарядки легкового электротранспорта. Запланировано и переоборудование схемы выдачи мощности на ТЭЦ-20.

Кроме того, в 2021 году построили 129 километров и реконструировали 107,5 километра магистральных тепловых сетей. Полностью завершена реконструкция насосно-перекачивающей станции "Чертановская". Прошли работы и на ТЭЦ-9: там переоборудовали системы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. На ТЭЦ-26 заменили поверхности нагрева ПВК-10, а на ТЭЦ-21 – паропровода острого пара станционного блока № 8.

Благодаря произведенным работам износ магистральных тепловых сетей снизился на 2,6% – с 46,5 до 43%.

В 2022 году в столице рассчитывают построить 214 километров и реконструировать 126 километров тепловых сетей.

Столичные газопроводы обновились на 46,5 километра. Всего в рамках программы, включая 2021 год, построили и реконструировали 873 километра газопроводов. Износ газовых сетей при этом снизился до 27,9%.

В текущем году запланирована реконструкция 52 километров газопроводов, в том числе газопроводов "Кутузовский", "Щукинский", "Гольяновский" и "Фрунзенский". Кроме того, намечено строительство 39,4 километра газопроводов в ТиНАО.

Обновляется в городе и коллекторное хозяйство. Так, за минувший год в столице построили и реконструировали 30,8 километра коллекторов. А в Зеленограде завершили капремонт конструкций внутриквартального коллектора "12-й микрорайон", что позволило повысить надежность систем жизнедеятельности района Силино.

В общей сложности за год модернизировал девять коллекторов: "ЦДТ", "Новоконюшковский", "Панфиловский-2", "Вавиловский", "Площадь Гагарина", "Астаховский", "Таганский", "Бутырский" и "Настасьинский". Износ сетей коллекторного хозяйства снизился до 17%.

При этом в 2022 году запланировано обновление 31,1 километра коллекторов, среди которых "Зарядье", "Академика Сахарова" и "Новый Арбат".

Подвели итоги работы прошлого года и в части модернизации водопроводных и канализационных сетей. В совокупности проведенные работы позволили обновить 165 километров. Также завершили первый и второй этапы масштабной модернизации Люберецких очистных сооружений.

А в поселке Киевском в ТиНАО возвели новые очистные сооружения производительностью шесть тысяч кубических метров в сутки. В поселке Кокошкино для перевода существующих и потенциальных абонентов проложили 5,7 километра трубопровода.

В целом снижение износа водопроводных сетей составило 1,5% – с 49,8 до 48,3%. Износ канализационных сетей уменьшился до 47,3%.

Обновлялись в 2021 году и водосточные сети. Всего за год построили и реконструировали 33,2 километра. А с начала программы модернизировали 270 километров сетей, что позволило сократить количество проблемных мест по скоплению воды в Москве до 43 адресов. Износ водосточных сетей при этом сократился до 42,8%.

В этом году власти планируют обновить еще 20,5 километра сетей водостока.

Проведены работы и по модернизации городского освещения и архитектурно-художественной подсветки. За минувший год установили 55 тысяч опор наружного освещения. Еще 4,7 тысячи заменили. В 2022 году во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов рассчитывают установить еще 36 тысяч фонарей.

Всего с начала реализации программы количество осветительных приборов увеличилось почти в два раза и достигло 714 тысяч. При этом количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в четыре раза.

Кроме того, в столице формируется комплексная система обращения с твердыми, коммунальными отходами. Так, с 1 января 2020 года в Москве приступили к досрочному внедрению раздельного сбора отходов, для чего в городе брендировали около 23 тысяч контейнерных площадок. В настоящий момент на линии работают около тысячи брендированных мусоровозов.

Отдельное внимание уделяется повышению качества воды в Москве-реке. Для достижения этой цели была завершена реконструкция и модернизация Курьяновских очистных сооружений. В том числе был введен комплекс механической очистки стоков и две группы вторичных отстойников. Продолжается комплексная реконструкция и Люберецких очистных сооружений.

Первые два этапа уже завершились. На очереди третий, предполагающий строительство сооружений удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод. В рамках четвертого этапа произведут строительство второго блока очистных сооружений. С этой целью из бюджета Москвы выделено 7,3 миллиарда рублей.

На пятом этапе предполагается построить сооружения для обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового излучения производительностью миллион кубических метров в сутки.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов общей протяженностью более 31 километра. Специалисты восстановят разрушенный слой бетона и гидроизоляции конструкций, проведут работы по антикоррозийной защите арматуры, а также обновят дренажные системы и продлят срок эксплуатации несущих конструкций.

