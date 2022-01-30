15 коммуникационных коллекторов отремонтируют в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве отремонтируют 15 коммуникационных коллекторов общей протяженностью более 31 километра, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи", – сказал Бирюков.
Он уточнил, что специалисты восстановят разрушенный слой бетона и гидроизоляции конструкций, проведут работы по антикоррозийной защите арматуры, а также обновят дренажные системы и продлят срок эксплуатации несущих конструкций.
Так, по словам Бирюкова, капитальный ремонт будет проведен в восьми коллекторах, в том числе "Строгино", "Осенний", "Бахрушинский" и "Моховой". Модернизация планируется в пяти коллекторах, в том числе объектах "Ярцевский" и "Можайский".
Он также отметил, что коллекторное хозяйство Москвы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности и компактности. Общая протяженность составляет 800 километров.
Ранее заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за прошлый год в столичном метро выполнили ремонт 46 эскалаторов на 26 станциях, а всего обновили более 140.
В ходе работ были заменены направляющие, ступени, тяговые цепи, электрическое и механическое оборудование, а также их узлы, основные приводные валы с аварийным тормозом. Данные составляющие обеспечивают безопасность плавного движения эскалатора.
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