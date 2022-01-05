Более 140 эскалаторов отремонтировали в столичном метро в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За прошлый год в столичном метро выполнили ремонт 46 эскалаторов на 26 станциях, а всего обновили более 140, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"В прошлом году в метро отремонтировали 143 эскалатора", – заявил Ликсутов.
В ходе работ были заменены направляющие, ступени, тяговые цепи, электрическое и механическое оборудование, а также их узлы, основные приводные валы с аварийным тормозом. Данные составляющие обеспечивают безопасность плавного движения эскалатора.
Уточняется, что главная задача транспортной системы столицы – создание инфраструктуры, соответствующей новым требованиям безопасности и надежности.
Отмечается, что, чтобы эскалаторы были в хорошем состоянии, за ними следит специальная техника.
Заммэра столицы уточнил, что требования к содержанию инфраструктуры московской подземки одни из самых строгих в мире. Полные ремонтные работы, по его словам, проводятся раз в 10–12 лет, средние – раз в 5–7 лет. Таким образом, это гарантирует надежность, стабильность работы и безопасность.
Ранее Собянин рассказал о планах по открытию 50–60 станций столичного метро в ближайшее время. Градоначальник рассказал, что в основном станции планируют открыть на трех новых линиях метро и БКЛ. Кроме того, в Москве хотят открыть и диаметры D3 и D4.
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