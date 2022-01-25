Собянин определил основные проекты благоустройства Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексные и текущие работы в 2022 году проведут в 2,3 тысячи дворов и 12 тысячах подъездов, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Также планируется провести капитальный ремонт в 1 743 домах, заменить 2 246 лифтов, установить 36 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, территориях школ и детских садов, благоустроить территории у 38 транспортных объектов площадью 375,7 гектара.

"В 2022 году планируется реконструировать 254,3 километра линий электропередачи, 101 километр тепловых и 52,2 километра газовых сетей, 31,5 километра кабельных коллекторов, 108,3 километра водопроводных, 39,7 километра водосточных и 45 километров канализационных сетей", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты отремонтируют 13 помещений центров "Мои документы" , построят еще два флагманских центра, а также проведу капитальный ремонт 17 объектов различного назначения, более 60 поликлиник и больничных корпусов и откроют новую поисково-спасательную станцию "Марьино".

При этом по итогам прошлого года в Москве завершили ремонт 21 городского объекта нежилого фонда.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в столице дополнительно благоустроят территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. С учетом роста пассажиропотока строители расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.

