Территории возле 11 станций БКЛ дополнительно благоустроят в 2022 году

07:55
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2022 году в столице дополнительно благоустроят территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на первом этапе проектов в городе реализовали мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории.
Планируется создать новые удобные маршруты к станциям метро. С учетом роста пассажиропотока строители расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.
Второй этап благоустройства включает в себя территории около станций "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская" и "Кунцевская", открытых в прошлом году. Работы также пройдут возле станций "Сокольники" и "Марьина Роща", которые запустят в 2022 году.
Бирюков добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы.
"На прилегающих к новым станциям территориях установим энергоэффективные фонари и уличные торшеры. На маршрутах к станциям метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов", – рассказал Бирюков.
Возле новых станций разобьют газоны. На месте народных троп появятся удобные дорожки, вокруг высадят деревья и кустарники. Вдоль улицы Новаторов в районе станции метро "Новаторская" появится зеленая зона. Также обновят сквер вдоль улицы Крупской. У станции "Сокольники" появится комфортное озелененное общественное пространство. Возле станций "Электрозаводская" и "Кунцевская" организуют небольшие скверы и зоны отдыха.
В 2022 году планируется достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году.
БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.
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