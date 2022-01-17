Москвичам рассказали, какие станции БКЛ метро достроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На северо-восточном участке построят станции "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Пассажиры смогут делать пересадку с этих станций на Люблинско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, МЦД-2, Рижский вокзал и наземный транспорт.

На восточном участке БКЛ построят станции "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". Пассажиры смогут делать пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена, МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию и строящуюся Бирюлевскую линию.

Кроме того, БКЛ пройдет по участку бывшей Каховской линии, которую закрыли на реконструкцию в 2019 году. Станция "Каховская" уже открыта, а станции "Каширская" и "Варшавская" предстоит открыть.

После того как кольцо замкнется, БКЛ станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, а общая длина БКЛ составит 71 километр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.

Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии.

