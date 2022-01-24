Москвичи оценили проект благоустройства Волоколамского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по проекту благоустройства территорий вдоль и вблизи Волоколамского шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В голосовании приняли участие больше 171 тысячи горожан, 75% из них поддержали предложения города по реконструкции дороги, еще 11% хотели бы, чтобы все осталось без изменений.

Работы по благоустройству запланированы на 2022 год. В ходе них в порядок будет приведена линейная часть дороги, территории парков "Берег реки Сходни" и "Долина реки Химки", а также сквер напротив Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова.

Так, на самом шоссе появятся новые остановки, пешеходные переходы и обновленная навигация. В парках в порядок приведут зоны отдыха, дорожки, спортивные и детские площадки. А скверу напротив академии имени Строганова вернут исторический облик, в частности восстановят скульптуры. Кроме того, там обустроят зону отдыха, выделят место под парковку, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее жители столицы одобрили реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи. 81% пользователей "Активного гражданина" поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории. Там планируется благоустроить пешеходные дорожки, заменить асфальт на экологичное покрытие, обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны.

